L’Union Berlin souhaite un joyeux anniversaire… à son chauffeur de bus

L’Union Berlin apporte un vent de fraîcheur en Bundesliga. Le club de la capitale allemande bataille avec ses armes contre les deux mastodontes de son championnat, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Installé sur la dernière marche du podium, l’Union n’est pas encore distancé dans la course au titre en Allemagne mais les Berlinois devront également faire attention au retour de Fribourg et Leipzig, ce qui annonce une fin de saison intense de l’autre côté du Rhin.

Mais ce n’est pas le terrain qui nous intéresse aujourd’hui. Alors que la trêve internationale va bientôt toucher à sa fin, l’Union Berlin s’est une nouvelle fois distingué en mettant à l’honneur le conducteur de son bus. Sur son compte Twitter, le club allemand a souhaité un bon anniversaire à «Martin», comme il l’aurait fait pour un de ses joueurs de l’équipe première. Une très belle attention qui confirme le statut à part de l’Union en Bundesliga mais également dans le football moderne.

