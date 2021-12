FIFA 22 : la carte XXL de Kevin de Bruyne

C'est le moment de la semaine qu’attendent les fans de Fifa Ultimate Team (FUT) ! La Team of the Week (14e édition) vient juste d'arriver, et il y a de sacrés joueurs dans cette sélection. À commencer par Kevin de Bruyne, toujours aussi fort à la passe, ou Dayot Upamecano et sa carte ultra-rapide pour un défenseur. À noter aussi le plus gros boost de la semaine qui est pour le jeune Gabriel Martinelli. On vous raconte tout ça en détail dans cet épisode de FUT Express.

