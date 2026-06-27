Coupe du Monde 2026 : la dure auto-critique de Marcelo Bielsa après le nouveau fiasco de l’Uruguay !

L’histoire se répète cruellement pour l’Uruguay. Déjà éliminée dès la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la Celeste quitte une nouvelle fois prématurément le Mondial après sa défaite contre l’Espagne (1-0), conséquence d’une nouvelle énorme erreur de Fernando Muslera sur une frappe pourtant largement à sa portée. Dans une poule qui semblait largement abordable avec l’Arabie saoudite, le Cap-Vert et l’Espagne, les doubles champions du monde (1930, 1950) ont totalement sombré. Incapables de revenir après l’ouverture du score espagnole, les Uruguayens ont terminé la rencontre en larmes, conscients d’être passés complètement à côté de leur tournoi. Marcelo Bielsa, qui aura voulu rester fidèle à ses principes jusqu’au bout, échoue dans sa mission.

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Cette élimination intervient dans un contexte particulièrement tendu. Depuis plusieurs semaines, la presse uruguayenne évoquait une fracture grandissante entre Marcelo Bielsa et une partie de son vestiaire, avec notamment des tensions autour du capitaine Federico Valverde. Un malaise qui a semblé se confirmer lors de ce rendez-vous décisif puisque le milieu du Real Madrid a été remplacé dès l’heure de jeu, un choix fort de la part du technicien argentin. Autre symbole de cette soirée cauchemardesque : Fernando Muslera. Une nouvelle fois fautif sur le but encaissé, il a lui-même demandé à sortir à la pause après sa nouvelle erreur. Un épisode révélateur du climat pesant qui entoure cette sélection.

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Bielsa assume sa part de responsabilité

En conférence de presse, Marcelo Bielsa n’a d’ailleurs cherché ni excuses ni responsables. Bien au contraire, l’ancien entraîneur de l’OM s’est livré à une autocritique particulièrement sévère. « Je ne laisserai rien au football uruguayen. Tout apport d’un sélectionneur qui travaille depuis trois ans ne compte pas si on n’obtient pas de résultats : la quatrième place lors des qualifications n’a eu aucune valeur, la troisième place à la Copa América n’a eu aucune valeur et, évidemment, cette performance, je n’ai pas besoin de la commenter. Ce sera un passage qui n’aura rien laissé. Les questions ne cherchent pas des réponses, mais à déverser sur moi, qui suis le responsable de toute la déception. Nous avons joué pour obtenir sept points et nous en avons obtenu deux. Nous avions un groupe de joueurs de qualité. En dépit du travail, de l’effort et du dévouement, je n’ai pas réussi. »

Interrogé sur son choix de maintenir sa confiance à Fernando Muslera malgré ses prestations compliquées depuis le début de la compétition, Bielsa a également assumé pleinement sa décision. « Quand j’ai pris la décision d’aligner Muslera, c’était une décision très réfléchie. C’est un gardien qui sortait d’une année magnifique et qui est un joueur doté d’une très forte personnalité et de beaucoup de caractère. J’ai pris la décision de le maintenir et de ne pas lui retirer ma confiance. Ce n’est pas moi qui ai pris la décision (de sortir à la mi-temps contre l’Espagne), il l’a prise lui-même. » Des mots qui illustrent le profond désarroi d’un sélectionneur arrivé avec l’ambition de relancer la Celeste, mais qui quitte finalement cette Coupe du monde avec un immense sentiment d’échec et de nombreuses interrogations sur son avenir.