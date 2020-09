Barça : ça avance entre Arturo Vidal et l'Inter Milan

Le FC Barcelone a activé le mode dégraissage cet été. Et les pensionnaires du Camp Nou pourraient bien voir un nouveau joueur s'en aller dans les prochaines heures puisque le Chilien Arturo Vidal se rapproche de l'Inter Milan. Lors de la présentation de Miralem Pjanic ce mardi, Ramon Planes, le secrétaire technique culé, a fait un point sur ce dossier.

«Arturo Vidal avance au niveau des négociations pour son départ. Je tiens à le remercier pour ce qu'il nous a donné durant ces deux ans. C'est un joueur au grand cœur. Le processus n'est pas clos et je ne peux confirmer aucun chiffre. C'est évident que sur le marché il y a beaucoup de restrictions et peu de mouvements. Il faut être calme et conscient de ce que l'on veut. Le Barça a un objectif très clair du profil des joueurs qu'il veut. Il faut être patient. Les joueurs que nous avons sont tous des joueurs de haut niveau et chaque cas est différent. Ce sera long et le plus important est d'être calme et avoir des idées claires».