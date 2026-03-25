John Textor et Botafogo vont attaquer l’OL en justice !

Les temps sont durs à l’OL. Après avoir enchaîné de très bons résultats, le club rhodanien a presque tout perdu en trois semaines. Éliminés en Ligue Europa et en Coupe de France, les Gones ont aussi perdu de précieux points en Ligue 1. Mais ils ont encore le temps et le talent pour repartir de l’avant. En coulisses, les pensionnaires du Groupama Stadium doivent aussi faire face à un problème. John Textor, qui a quitté Lyon l’été dernier, continue de mener la vie dure aux Rhodaniens. Dans la nuit, l’homme d’affaires américain et Botafogo ont officialisé leur intention d’assigner prochainement l’OL en justice.

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La nouvelle a été annoncée par le biais d’un communiqué de presse long comme le bras au sein duquel le club brésilien mais surtout Textor règle ses comptes et rétablit ses vérités, en répondant à des articles à charge. «"John Textor a transféré 110 millions de reals (environ 18 M€) d’investissement obligatoire pour l’acquisition de Botafogo SAF à Lyon." Des experts indépendants évaluent actuellement si cette opération constitue une violation du pacte d’actionnaires. La source du journal O Globo a rapporté le transfert de 110 millions de reals de Botafogo à Lyon, mais a commis l’imprudence de ne pas mentionner qu’entre juillet 2024 et février 2025, le Groupe Eagle a transféré plus de 233,7 millions de reals (38 millions d’euros) à Botafogo.»

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Textor ne lâche pas l’OL

Il poursuit : «l’article a préféré s’appuyer sur les informations de la « source » – toujours cachée, anonyme, jamais révélée. Même informé de ces nouveaux apports, cela a été ignoré. L’intention de donner l’impression qu’il y avait « quelque chose de suspect » est manifeste.» Puis, il a été question de l’OL et des transferts, jugés parfois douteux entre les deux écuries. «"Opérations entre Botafogo et Lyon impliquant Luiz Henrique, Almada et compagnie : la “méthode Textor” en matière de finances". Contrairement à ce que suggère l’article, SAF Botafogo, OL et RWDM n’ont jamais commis d’irrégularités dans leurs relations de partage des flux de trésorerie. Il s’agit d’un nouvel article contenant des fuites d’informations internes visant à semer la confusion et à diffuser de fausses informations. »

Le communiqué s’achève ainsi : «Textor a déjà abordé le sujet à plusieurs reprises, expliquant les avantages du partage des flux de trésorerie et rendant public le montant que SAF Botafogo s’attend à recevoir d’OL. Botafogo a déjà intenté une action en justice contre Eagle et en intentera une contre OL pour recouvrer les sommes qui lui sont dues. Luiz Henrique, Thiago Almada, Igor Jesus et d’autres athlètes ont été recrutés exclusivement grâce à ce « modèle Textor », et nous avons maintenant des titres de champion pour le prouver. Ce modèle fonctionne. Les difficultés financières actuelles ne sont pas dues à ce modèle économique unique, mais à sa perturbation intentionnelle. Botafogo engagera prochainement des poursuites judiciaires contre l’OL et les personnes responsables de cette perturbation afin de recouvrer les sommes dues.» La suite au prochain épisode…