C’est la guerre entre le Real Madrid et la Liga

« C’est la dernière fois que nous jouons un match avec moins de 72 heures de repos. Nous avons demandé à la Liga de changer l’horaire du match à deux reprises, mais rien n’a été fait. C’est la dernière fois ». Les propos de Carlo Ancelotti après la victoire du Real Madrid à Villarreal ne laissaient aucun doute sur les sentiments du Real Madrid à l’égard de la Liga. Il faut dire que plus tôt dans la journée déjà, le club avait, via son média Real Madrid TV, déjà annoncé que l’équipe ferait grève la prochaine fois qu’il n’aurait pas au moins 72h de repos entre deux matchs. Effectivement, le Real Madrid a eu moins de 3 jours complets de repos entre la fin du match contre l’Atlético mercredi soir et le début du duel face à Villarreal samedi à 18h30.

Des menaces fortes, alors que le Real Madrid a déjà pesté contre la Liga à plusieurs reprises cette saison, notamment à cause de l’arbitrage, les Madrilènes estimant ainsi être défavorisés. Une nouvelle page dans ce conflit qui oppose le club de la capitale au championnat espagnol, alors que Florentino Pérez et Javier Tebas n’ont jamais caché leur animosité l’un envers l’autre. Il se dit même que le président madrilène a poussé auprès du gouvernement espagnol pour que le Barça puisse inscrire Dani Olmo, juste pour embêter le patron de la Liga…

Le torchon brûle

Quoi qu’il en soit, la Liga n’a pas hésité à répondre via le journal Marca. Elle a indiqué que le Real Madrid n’a pas sollicité de changement d’horaire, et que les 72h de repos entre les matchs sont juste un conseil de la FIFA et non une obligation. Tebas a lui utilisé son compte X pour répondre à Ancelotti, avec une pointe d’ironie, expliquant que le Real Madrid a justement demandé à décaler un autre match ce qui lui empêchera d’avoir 72h de repos comme initialement prévu : « Carlo, je suis sûr qu’Emilio t’a expliqué que la Liga a programmé le match de la prochaine journée contre Leganés à 16h15 pour que vous puissiez avoir plus de repos avant la demi-finale de Coupe contre la Real Sociedad. Mais Emilio a demandé à ce que le match soit joué à 21h - sûrement avec ton autorisation - pour aider ceux qui rentrent des sélections. Et ça fait moins de 72h entre le coup de sifflet final et le début de la demi mardi ! Que le meilleur se qualifie ! Salutations (à suivre) ».

De son côté, l’AFE, le syndicat des joueurs espagnols, s’est rangé du côté du Real Madrid. « L’Association des footballeurs espagnols (AFE) considère qu’il est essentiel que les joueurs disposent d’au moins 72 heures de repos entre les matches afin de préserver leur état de santé, tant physique que mental. Un critère marqué, en outre, par les recommandations de la FIFPRO, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, dont l’AFE est un membre fondateur. Comme déjà convenu par l’AFE en 2020, tant avec la Fédération royale espagnole de football (RFEF) qu’avec LALIGA, suite à la crise sanitaire, l’intervalle minimum entre les matchs pour préserver la santé des joueurs serait de 72 heures. Compte tenu du risque accru de blessure et de la détérioration due à la fatigue post-match dont souffrent les footballeurs, pour l’AFE, il a toujours été non négociable que les joueurs participant à deux matchs par semaine aient un temps de récupération compris entre 72 et 96 heures », a-t-elle indiqué dans un communiqué. Autant dire que tout ceci ne devrait pas calmer les choses entre la Liga et le Real Madrid…