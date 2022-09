PSG : Lionel Messi évoque son entente particulière avec Neymar

Beaucoup mieux en ce début de saison avec le PSG que l'année passée, Lionel Messi (35 ans) retrouve certains automatismes qu'il a connu avec Neymar (30 ans), lorsqu'ils étaient partenaires au FC Barcelone. Dans une interview avec l'ancien joueur de Barcelone, Hristo Stoichkov, sur TV TUDN, aux États-Unis, la Pulga a commenté sa relation particulière avec Neymar, au Paris Saint-Germain.

«Avec Neymar on se connaît par cœur, on a passé beaucoup de temps à Barcelone. J'aurais aimé avoir plus de plaisir avec lui à Barcelone, mais la vie nous a réunis à Paris. Nous sommes heureux d'être ensemble. J'adore jouer avec lui et être avec lui au quotidien, a déclaré l'Argentin, qui rêve de gagner la Ligue des Champions avec Paris. C'est une compétition difficile à gagner, car les meilleurs ne gagnent pas toujours et cela se décide dans de petits détails. Nous nous préparons pour l'arrivée de ces matches difficiles».