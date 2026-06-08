Shane Kluivert, le dernier fils de Patrick Kluivert qui rend fou le FC Barcelone !

Chez les Kluivert, le football est une affaire de famille. Le père, Patrick, a marqué l’histoire de son empreinte indélébile en tant que buteur d’exception, notamment sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam et du FC Barcelone. Loin d’être écrasée par ce glorieux héritage, sa descendance a brillamment repris le flambeau. Ses fils aînés, Justin et Ruben, réalisent aujourd’hui des carrières très honorables à travers l’Europe, le premier s’illustrant sur les ailes de la Premier League à Bournemouth, tandis que le second trace sa route dans la défense de l’OL.

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Mais un autre nom de la fratrie commence à résonner avec de plus en plus d’insistance en Catalogne : Shane. Le petit dernier de la dynastie, âgé de 18 ans, est en train de se démarquer et de prouver que le talent familial n’a pas sauté de génération. Formé au sein de la prestigieuse Masia, le jeune ailier néerlandais cristallise de formidables espoirs depuis son arrivée en Catalogne en 2017, marchant dans les pas de son illustre paternel. Ces derniers temps, les choses s’accélèrent même pour lui.

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Shane Kluivert va faire la préparation estivale avec le FC Barcelone

En effet, le FC Barcelone est pleinement conscient de détenir un diamant brut et voit en lui un grand avenir. En ce sens, son contrat a été prolongé il y a quelques mois. Preuve de la confiance absolue du club catalan envers son joyau, le quotidien néerlandais De Telegraaf révèle que Shane Kluivert vient de franchir un cap en étant officiellement intégré aux entraînements de l’équipe première du Barça. Cette promotion chez les professionnels témoigne du potentiel jugé exceptionnel d’un joueur que les dirigeants barcelonais couvent avec la plus grande attention.

Cette intégration au groupe d’Hansi Flick sonne comme le début d’une nouvelle ère pour celui qui est étiqueté comme un crack au sein du club culé. Vingt-deux ans après le dernier match de Patrick Kluivert sous le maillot blaugrana, voir le jeune Shane fouler la pelouse aux côtés de Lamine Yamal et consorts suscite une immense attente en Catalogne. Doté d’une vitesse percutante et d’une belle qualité technique selon les rapports de scout, le talent de 18 ans est désormais en position idéale pour confirmer tout son talent aux yeux du monde.