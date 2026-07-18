Coupe du Monde 2026 : Konsa choque les Bleus et rend heureuse l’Angleterre

L’Angleterre prend le large dans cette petite finale face à la France. Après l’ouverture du score rapide de Declan Rice, les Three Lions ont doublé la mise à la 19e minute grâce à Ezri Konsa. Sur un corner parfaitement frappé par Rice, le défenseur anglais devance Adrien Rabiot au premier poteau et place une tête décroisée imparable dans le petit filet de Maignan (0-2).

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L’Angleterre double la mise avant même la 20e minute ! Konsa reprend parfaitement de la tête un centre de Declan Rice. Les Bleus sont complètement sous l’eau dans ce début de match. ⚽️😱

France 0-2 Angleterre

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Les Anglais, très agressifs et efficaces dans les premières minutes, profitent des espaces laissés par une défense française en difficulté. Bukayo Saka, constamment recherché dans la profondeur, avait déjà obtenu un corner après avoir éliminé Lacroix, confirmant la domination offensive anglaise dans ce début de rencontre.