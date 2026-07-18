Menu Rechercher
Commenter 9
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Konsa choque les Bleus et rend heureuse l’Angleterre

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ezri Konsa @Maxppp
France 2-4 Angleterre
winamax
1 7.25 N 4.80 2 1.31 bonus 100€

L’Angleterre prend le large dans cette petite finale face à la France. Après l’ouverture du score rapide de Declan Rice, les Three Lions ont doublé la mise à la 19e minute grâce à Ezri Konsa. Sur un corner parfaitement frappé par Rice, le défenseur anglais devance Adrien Rabiot au premier poteau et place une tête décroisée imparable dans le petit filet de Maignan (0-2).

La suite après cette publicité

Les Anglais, très agressifs et efficaces dans les premières minutes, profitent des espaces laissés par une défense française en difficulté. Bukayo Saka, constamment recherché dans la profondeur, avait déjà obtenu un corner après avoir éliminé Lacroix, confirmant la domination offensive anglaise dans ce début de rencontre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Angleterre
Ezri Konsa

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Angleterre Flag Angleterre
Ezri Konsa Ezri Konsa
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier