Rodri nomme ses favoris pour le Ballon d’Or

Sacré meilleur joueur de la Coupe du Monde, Rodri fait partie des favoris pour remporter le Ballon d’Or le 26 octobre prochain à Londres. Vainqueur il y a deux ans, le milieu de terrain peut légitimement rêver d’un nouveau trophée individuel. Selon lui, c’est un champion du monde qui doit l’emporter. « Ce que je souhaiterais vraiment, c’est qu’un Espagnol le remporte. Nous sommes six: Cucurella, Cubarsí, Rodri, Ruiz, Lamine et Ferran. Je peux vous dire, individuellement, que chacun d’eux mérite absolument le Ballon d’Or, dit-il à Partizado de Cope. Je pense que tous mes coéquipiers ont de solides arguments. Fabián Ruiz est celui qui a remporté le plus de titres. Cubarsí, pour ce qu’il a accompli à seulement 19 ans. Ferran a marqué le but décisif. De mon côté, j’ai été élu meilleur joueur du tournoi. Et Lamine… incroyable. »

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« Vous ne trouvez pas qu’ils ont tous de vrais arguments à faire valoir?, poursuit le joueur transféré de Manchester City au FC Barcelone cet été. Mais au final, il n’y aura qu’un seul vainqueur. Heureusement, ce n’est pas moi qui vote! » Rodri met donc l’un de ses coéquipiers de la Roja sur le devant de la scène et non pas d’autres joueurs comme Kylian Mbappé, pourtant auteur d’une campagne médiatique intense, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane ou encore Lionel Messi. «Je trouve formidable qu’ils se considèrent comme les meilleurs du monde», se contente-t-il de réagir, ajoutant que Raphinha aurait dû selon lui intégrer la liste des 30 nommés. «C’est le joueur qui m’a le plus surpris de loin. Je lui ai dit: "attends, tu ne jouais pas à Leeds sur l’aile en rentrant vers l’intérieur en marquant un but de temps en temps? Et maintenant tu joues en numéro 9?" Ça me dépasse. Je ne comprends pas comment il n’est pas dans les 30 du Ballon d’Or.»