Real Madrid : Kylian Mbappé a déjà choqué tout son monde !

Pas content ? Triplé. Jeudi soir, le Real Madrid a répondu au FC Barcelone, tombeur d’Elche dimanche dernier, en s’imposant largement face à la Real Sociedad (4-1). Une victoire permettant aux hommes de José Mourinho de s’offrir un deuxième succès d’affilée et de prendre, d’ores et déjà, la tête de la Liga grâce à une meilleure différence de buts. Plus que le plan comptable, cette soirée a surtout permis de confirmer les excellentes dispositions d’un certain Kylian Mbappé. Attendu par tout un pays et plus que jamais déterminé à remporter des titres cette saison, le capitaine des Bleus a, en effet, éclaboussé le Santiago Bernabeu de son talent.

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Un premier triplé

Titularisé sur le front de l’attaque aux côtés de Vinicius Jr et Arda Güler, le capitaine des Bleus a tout simplement réalisé une performance majuscule avec un premier triplé dans cet exercice 2026-2027. Après une première période accrochée, conclue sur un score de 1-1, Mbappé a pris les commandes de la rencontre. Il avait d’abord ouvert le score à la 40e minute d’une frappe puissante du gauche, avant de redonner l’avantage au Real à la 60e, au terme d’un superbe une-deux avec Jude Bellingham. Déjà décisif, le Français a définitivement fait basculer la rencontre à la 80e minute. Servi par Vinicius Jr, il a parfaitement lobé le gardien de la Real Sociedad sceller la victoire des siens.

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Entre-temps, Vinicius avait lui inscrit le troisième but madrilène à la 68e minute. Plus que ces trois réalisations, Mbappé a surtout fait preuve d’un état d’esprit irréprochable. Disponible pour ses partenaires, impliqué et tranchant dans ses appels, il a globalement fait vivre un cauchemar à l’écurie basque. Une prestation XXL logiquement saluée par son entraîneur au coup de sifflet final. «Je n’aime pas parler des performances individuelles, mais ce que Kylian a fait, c’est fou», a notamment lancé Mourinho en zone mixte. Et de poursuivre : «il a montré sa capacité de marquer, de créer. Quand l’équipe a plus de mal, il est capable de décrocher pour combiner avec Vinicius ou Jude (Bellingham), faire gagner des mètres et apporter du danger. Il a fait un match incroyable».

Mourinho est déjà fan !

En conférence de presse, le Special One n’a d’ailleurs pas hésité à en remettre une couche : «je n’aime pas comparer les joueurs, mais ce mec est incroyable. Je suis très content qu’il ait marqué l’histoire pendant la Coupe du monde. Il y avait 25 joueurs champions du monde (les Espagnols), mais un seul sera, je pense, pour l’éternité, le meilleur buteur de l’histoire du Mondial (Kylian Mbappé compte 22 réalisations dans la compétition). Il a très faim et veut marquer l’histoire du Real Madrid également. Mbappé n’est pas seulement un buteur, il n’attend pas que toute l’équipe crée les occasions pour ensuite les conclure. Il est très impliqué dans le jeu. Quand on entraîne des joueurs de ce niveau, on n’a pas besoin de les coacher individuellement. Il faut simplement entraîner l’équipe dans son ensemble».

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Relancé par les journalistes, le technicien portugais a toutefois rappelé l’importance du collectif à ses yeux : «je préfère qu’il marque 40 buts avec des titres plutôt que 60 buts sans titres. Je préfère 40 buts avec du travail pour l’équipe plutôt que 60 buts de manière égoïste, comme cela arrive avec beaucoup d’attaquants». Encensé par son nouveau coach, Mbappé a également impressionné ses coéquipiers, à l’instar de Fede Valverde, lui aussi sous le charme : « il faut profiter de Mbappé. On doit lui donner 1000 ballons, pour qu’il puisse marquer beaucoup de buts, être à l’aise et être heureux. Ce qu’il a fait ce soir, il le fait toute l’année ». Vous l’aurez compris, Kylian Mbappé ne pouvait pas rêver meilleurs débuts…