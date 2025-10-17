Real Madrid : Mbappé en route vers une saison à plus de 80 buts ?

Kylian Mbappé marche sur l’eau en ce début de saison. Avec 14 buts inscrits en seulement 10 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant français du Real Madrid affiche une régularité incroyable. S’il maintient ce rythme, il pourrait dépasser la barre symbolique des 80 buts sur la saison, un chiffre qui le placerait au-dessus même de Cristiano Ronaldo, auteur de 61 réalisations lors de sa meilleure année madrilène. « J’espère qu’un jour, ils rêveront de moi comme ils l’ont fait avec Cristiano », confiait récemment Mbappé dans une interview pour Movistar+, et à ce train-là, son vœu pourrait bien devenir réalité.

Autour de lui, tout fonctionne. Le trio qu’il forme avec Vinicius et Arda Güler porte le Real Madrid à bout de bras : à eux trois, ils ont inscrit 85 % des buts de l’équipe d’après AS. Mais c’est bien l’ancien parisien qui reste la locomotive, celui qui transforme chaque ballon en occasion et chaque occasion en statistique. Le Français de 26 ans semble avoir trouvé à Madrid le cadre parfait pour tutoyer l’histoire : celle des buteurs hors norme capables de faire tomber tous les records, à l’image donc de CR7 ou encore Benzema.