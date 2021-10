Liverpool - Manchester City : les compositions sont là

La 7e journée de Premier League offre un duel intéressant entre Liverpool et Manchester City. A domicile, les Reds optent pour un 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages. Devant lui, James Milner, Joël Matip, Virgil van Dijk et Andrew Robertson prennent place. Jordan Henderson et Curtis Jones accompagnent Fabinho dans l'entrejeu. Enfin, Mohamed Salah, Diogo Jota et Sadio Mané prennent place devant.

De son côté, Manchester City opte pour un 4-3-3 classique avec Ederson Moraes comme dernier rempart. Il peut compter sur Kyle Walker, Ruben Dias, Aymeric Laporte et Joao Cancelo. Bernardo Silva et Kevin De Bruyne se retrouvent au milieu avec Rodri. Enfin, la ligne offensive est constituée de Gabriel Jesus, Phil Foden et Jack Grealish.

Les compositions

Liverpool : Alisson - Milner, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Jones - Mané, Salah, Jota

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Silva, Rodri, De Bruyne - Jesus, Foden, Grealish