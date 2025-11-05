OM : l’arrêt sensationnel de Geronimo Rulli sur penalty contre l’Atalanta

Comme à Madrid où il avait réalisé 13 arrêts en septembre, Geronimo Rulli est reparti sur de sacrées bases ce soir face à l’Atalanta Bergame. Fautif sur le penalty concédé par l’OM face aux Italiens, l’Argentin s’est racheté dans la foulée en s’interposant devant Charles de Ketelaere pour maintenir le score à 0-0.

Le Belge avait fait le choix de fermer son pied au dernier moment, ce qui n’a pas pour autant trompé le portier marseillais, vigilant et parti du bon côté. Rulli rappelle une nouvelle fois - s’il en était vraiment besoin - qu’une bonne campagne européenne de l’OM passera par de très grandes performances de sa part.