Une bataille entre cadors de Premier League pour un cadre du Sporting CP

Capitaine et joueur clé du Sporting CP au cours des trois dernières saisons, Morten Hjulmand continue d’attirer l’attention de plusieurs clubs européens majeurs. L’été dernier, le milieu de terrain de 26 ans avait déjà motivé des offres, notamment de la Juventus et de Manchester United, allant même jusqu’à refuser des propositions lui permettant de tripler son salaire actuel.

Selon le quotidien portugais Record, le président du club, Frederico Varandas, anticipe déjà de nouvelles difficultés pour conserver son capitaine lors de la prochaine fenêtre de transferts. Malgré l’intérêt croissant, le Sporting, champion du Portugal en titre, entend conserver Hjulmand jusqu’en juin et reste confiant dans l’accord signé avec le Danois l’été dernier, tandis que les Red Devils, Manchester City et Tottenham préparent une offensive en janvier.