Menu Rechercher
Commenter
Liga Portugal

Une bataille entre cadors de Premier League pour un cadre du Sporting CP

Par André Martins
1 min.
Morten Hjulmand sous le maillot du Sporting CP @Maxppp

Capitaine et joueur clé du Sporting CP au cours des trois dernières saisons, Morten Hjulmand continue d’attirer l’attention de plusieurs clubs européens majeurs. L’été dernier, le milieu de terrain de 26 ans avait déjà motivé des offres, notamment de la Juventus et de Manchester United, allant même jusqu’à refuser des propositions lui permettant de tripler son salaire actuel.

La suite après cette publicité

Selon le quotidien portugais Record, le président du club, Frederico Varandas, anticipe déjà de nouvelles difficultés pour conserver son capitaine lors de la prochaine fenêtre de transferts. Malgré l’intérêt croissant, le Sporting, champion du Portugal en titre, entend conserver Hjulmand jusqu’en juin et reste confiant dans l’accord signé avec le Danois l’été dernier, tandis que les Red Devils, Manchester City et Tottenham préparent une offensive en janvier.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga Portugal
Premier League
Man City
Man United
Tottenham
Morten Hjulmand

En savoir plus sur

Liga Portugal Liga Portugal Betclic
Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Man United Logo Manchester United FC
Tottenham Logo Tottenham
Morten Hjulmand Morten Hjulmand
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier