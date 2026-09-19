Angleterre : la compagne de Morgan Gibbs-White s’en prend à Thomas Tuchel

Comme toujours lors de l’annonce d’une sélection, il y a des oubliés. Morgan Gibbs-White (26 ans) a fait les frais de Thomas Tuchel aujourd’hui, lui qui n’a pas été appelé par le sélectionneur pour affronter l’Espagne (26 septembre), la Tchéquie (29 septembre, 6 octobre), et la Croatie (3 octobre) en Ligue des Nations. International à 6 reprises, le milieu offensif de Nottingham Forest avait déjà été mis sur la touche pour disputer la Coupe du Monde.

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Ce nouvel affront ne passe pas pour sa compagne. Le Daily Mail relate que Britney De Villiers a partagé sur son compte Instagram une statistique selon laquelle son compagnon est le seul joueur à avoir créé plus de cinq occasions lors d’un seul match de Premier League cette saison. Ça n’a pas suffi à convaincre l’Allemand, lequel a préféré appeler au même poste des joueurs comme Jude Bellingham, Cole Palmer et Eberechi Eze. Avant le Mondial, c’est la mère d’Harry Maguire qui s’était emportée sur les réseaux sociaux, mécontente de voir son fils ne pas être sélectionné.