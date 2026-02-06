Tottenham : Mathys Tel inscrit en Ligue des Champions
Tottenham peut désormais compter sur Mathys Tel en Europe. En effet, le club anglais a publié un communiqué dans lequel le joueur de 20 ans est bel et bien noté dans la liste des joueurs inscrits pour participer à la prochaine marche en Ligue des Champions. « Notre équipe pour les étapes à élimination directe de la Ligue des champions de l’UEFA a été confirmée aujourd’hui (vendredi 6 février). Trois modifications ont été apportées à la liste A, qui désigne les joueurs de la première équipe qui seront éligibles pour jouer à partir des huitièmes de finale. Mathys Tel et Radu Dragusin ont été ajoutés à la liste avec la nouvelle signature Conor Gallagher, tandis que le duo blessé Ben Davies et Rodrigo Bentancur ne sera plus éligible à la compétition de cette saison. Brennan Johnson est le troisième joueur à être remplacé sur la liste après son déménagement en janvier à Crystal Palace. Comme toujours, notre équipe peut être complétée par un certain nombre de jeunes joueurs de la liste B ».
Quatrième avec 17 points, les Spurs ont réalisé une superbe première partie de compétition européenne. Sous les ordres de Thomas Frank (52 ans), les coéquipiers du jeune attaquant ont réussi à devancer des cadors européens comme Manchester City (8e), le Real Madrid (9e), ou encore le PSG (11e). Tel pourra ainsi faire exploser son talent lors des prochains rendez-vous européens, puisque cette saison, il n’a inscrit que 3 buts en 21 rencontres. Reste à savoir s’il sera prêt durant les 8es de finales qui seront déterminants pour le groupe anglais.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer