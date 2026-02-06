Tottenham : Mathys Tel inscrit en Ligue des Champions

Tottenham peut désormais compter sur Mathys Tel en Europe. En effet, le club anglais a publié un communiqué dans lequel le joueur de 20 ans est bel et bien noté dans la liste des joueurs inscrits pour participer à la prochaine marche en Ligue des Champions. « Notre équipe pour les étapes à élimination directe de la Ligue des champions de l’UEFA a été confirmée aujourd’hui (vendredi 6 février). Trois modifications ont été apportées à la liste A, qui désigne les joueurs de la première équipe qui seront éligibles pour jouer à partir des huitièmes de finale. Mathys Tel et Radu Dragusin ont été ajoutés à la liste avec la nouvelle signature Conor Gallagher, tandis que le duo blessé Ben Davies et Rodrigo Bentancur ne sera plus éligible à la compétition de cette saison. Brennan Johnson est le troisième joueur à être remplacé sur la liste après son déménagement en janvier à Crystal Palace. Comme toujours, notre équipe peut être complétée par un certain nombre de jeunes joueurs de la liste B ».

La suite après cette publicité

Quatrième avec 17 points, les Spurs ont réalisé une superbe première partie de compétition européenne. Sous les ordres de Thomas Frank (52 ans), les coéquipiers du jeune attaquant ont réussi à devancer des cadors européens comme Manchester City (8e), le Real Madrid (9e), ou encore le PSG (11e). Tel pourra ainsi faire exploser son talent lors des prochains rendez-vous européens, puisque cette saison, il n’a inscrit que 3 buts en 21 rencontres. Reste à savoir s’il sera prêt durant les 8es de finales qui seront déterminants pour le groupe anglais.