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Maroc : une pépite absente de la liste à cause d’une blessure

Par Santi Aouna - Tom Courel
1 min.
Othmane Maamma (Maroc) @Maxppp

Othmane Maamma sera bel et bien absent lors du prochain rassemblement avec le Maroc. En effet, selon nos informations, le joueur de 20 ans figurait bien dans les plans de la sélection dirigée par Mohamed Ouahbi pour la prochaine liste, mais une blessure est venue compromettre sa convocation au dernier moment. Touché au quadriceps, le jeune joueur a dû renoncer à cette convocation, tardivement, mais en faisant preuve de vigilance.

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Toujours selon nos informations, l’évolution de sa blessure est jugée encourageante et un retour à la compétition avec son club, Watford (actuel 9e de deuxième division anglaise) est envisagé autour du 10 avril. En interne, l’optimisme reste de mise puisque sa participation à la Coupe du Monde, conjointement organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, demeure intacte. Le staff marocain va devoir surveiller de près son évolution, pour ensuite le laisser reprendre du rythme avant la compétition internationale.

Pub. le - MAJ le
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