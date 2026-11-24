Lens a de nouveau perdu lors de cette 5e journée de Ligue des Champions. Le Racing a été battu sur le terrain du RB Leipzig 3-1 et compromet encore un peu plus ses chances de qualification.

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Florian Thauvin s’est illustré après la rencontre avec cette interview lunaire, lui qui a connu une 15e défaite en 17 matchs de C1 dans sa carrière. Selon Opta, il s’agit d’un record parmi tous les joueurs ayant disputé au moins 15 rencontres de Ligue des Champions.