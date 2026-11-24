Ligue des Champions
La terrible statistique de Florian Thauvin en Ligue des Champions
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Lens a de nouveau perdu lors de cette 5e journée de Ligue des Champions. Le Racing a été battu sur le terrain du RB Leipzig 3-1 et compromet encore un peu plus ses chances de qualification.
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OptaJean @OptaJean – 22:52
88% - Florian Thauvin a perdu 15 de ses 17 matches en Ligue des Champions. Parmi les joueurs ayant disputé plus de 15 rencontres dans la compétition, il affiche le plus haut pourcentage de défaites (88.2%).Voir sur X
Culture.
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Florian Thauvin s’est illustré après la rencontre avec cette interview lunaire, lui qui a connu une 15e défaite en 17 matchs de C1 dans sa carrière. Selon Opta, il s’agit d’un record parmi tous les joueurs ayant disputé au moins 15 rencontres de Ligue des Champions.
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