Manchester United-Rome : les compositions officielles

Après les demi-finales aller de la Ligue des Champions, place à celles de la Ligue Europa et notamment à un alléchant Manchester United-Rome à Old Trafford. Dauphin de Manchester City en Premier League, United espère donner du relief à sa saison en décrochant un titre, et Ole Gunnar Solskjaer dispose d'un groupe quasiment au complet pour cette manche aller face à la Louve, hormis le forfait longue durée d'Anthony Martial et celui de Phil Jones. David de Gea, qui ne joue plus en championnat depuis février, est titulaire comme lors du quart de finale face à Grenade.

Le reste du onze est assez proche de celui qui a terminé la rencontre face à Leeds dimanche, avec Bruno Fernandes dans une position de numéro 10 et Paul Pogba sur un côté. Edinson Cavani est lui titulaire en pointe. De son côté, l'AS Roma, septième de Serie A, mise énormément sur la Ligue Europa, malgré des absents importants comme Nicolò Zaniolo ou Pedro. Paulo Fonseca aligne un 3-4-2-1 avec Edin Dzeko devant.

Les compositions des équipes :

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - Rashford, Bruno Fernandes, Pogba - Cavani.

AS Roma : Pau López - Smalling, Cristante, Ibañez - Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola - Pellegrini, Mkhitaryan - Džeko.