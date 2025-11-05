Menu Rechercher
Ligue des Champions

Atlético : Robin Le Normand touché au genou

Par Allan Brevi
1 min.
Le Normand en conf @Maxppp
Atlético 3-1 R. Union SG

Touché au genou gauche lors de la victoire de l’Atlético de Madrid face à l’Union Saint-Gilloise (3-1) ce mardi en Ligue des Champions, Robin Le Normand a dû laisser ses coéquipiers dès la 26e minute de jeu. Le défenseur central espagnol a été victime d’une hyperextension du genou, remplacé aussitôt par José Giménez. Aujourd’hui, le club madrilène a publié un communiqué médical confirmant une lésion de la capsule postérieure et du muscle semi-membraneux de la jambe gauche. Bonne nouvelle néanmoins : aucune atteinte ligamentaire ou méniscale n’a été détectée.

Atlético de Madrid
📋 Le Normand sufre una lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda sin afectación de ligamentos ni meniscos.
Voir sur X

Si aucune date de retour n’a encore été fixée, Le Normand a déjà entamé un protocole de rééducation et de physiothérapie afin d’accélérer son rétablissement. Cette blessure s’ajoute toutefois à une série de pépins physiques qui perturbent la saison du défenseur. Déjà écarté des terrains plus de 2 mois en début d’exercice en raison d’un traumatisme crânien, l’international espagnol devrait manquer la réception de Levante samedi, en Liga.

