L’OL vise un joueur d’Aston Villa !

Le 17 mai dernier, l’OL a raté l’opportunité de passer un été plus tranquille. Alors que le LOSC s’inclinait à domicile face à Auxerre, les Gones n’avaient qu’à sécuriser un succès à la maison face au RC Lens. Problème, les Artésiens étaient dans un grand jour et sont repartis du Rhône avec un succès large (0-4). Avec cette déroute pour le dernier match de la saison, Lyon a donc terminé à une quatrième place synonyme de tours préliminaires et de barrages d’accession à la prochaine Ligue des Champions. Une réalité qui force la direction lyonnaise à s’activer rapidement sur le marché des transferts pour être prêt dès la fin de la Coupe du Monde.

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En ce sens, les pensionnaires du Groupama Stadium ont déjà assuré la venue libre de Kaïl Boudache et sont proches de mettre la main sur Mads Bidstrup. En parallèle, Matthieu Louis-Jean et la cellule de recrutement des Gones continuent de travailler sur des dossiers prioritaires comme la quête d’un défenseur droit capable de concurrencer voire remplacer Ainsley Maitland-Niles. Et alors que le nom de Vitinho était avancé ce matin, un autre profil émerge en Espagne.

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L’OL se positionne sur le très convoité Andrès Garcia

Il s’agit d’Andrès Garcia. Alors que les discussions pour le prêt avec option d’achat du latéral droit de 23 ans à Valence semblaient en bonne voie, le dossier s’est refroidi ces derniers jours comme l’indique Super Deporte. Acheté huit millions d’euros par Aston Villa en janvier 2025, il dispose désormais de nouveaux courtisans. Ainsi, Lyon et Alavés ont formulé des intérêts concrets pour accueillir l’international espoir espagnol, tandis qu’Elche reste également à l’affût.

Ce ralentissement concorde aussi avec un changement de cible de Valence, avec l’entraîneur Carlos Corberán qui apprécie les profils plus expérimentés. Le club ché a ainsi noué des contacts avec l’international belge Thomas Meunier, libre le 30 juin prochain après sa saison à Lille. Le défenseur de 34 ans, qui s’apprête à disputer la Coupe du Monde avec les Diables Rouges, a déclaré vouloir prendre son temps avant de décider de son avenir. Le LOSC resterait aussi une option pour lui selon le média ibérique. Affaire à suivre…