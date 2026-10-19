CAN 2025 : le TAS annonce la date de son verdict pour la finale Maroc-Sénégal

L’identité du vainqueur de la Coupe d’Afrique des nations 2025 sera connue le mois prochain. Après le passage des délégations marocaine et sénégalaise devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) au début du mois d’octobre, le directeur général de la juridiction suisse, Matthieu Reeb, avait confié que le verdict ne serait pas rendu dans l’immédiat. Ce lundi, le TAS vient de publier un communiqué dans lequel il annonce qu’il rendra sa décision à la fin du mois prochain.

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« Ceci est une mise à jour de l’information concernant la décision relative à l’appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF). L’audience s’est tenue le 8 octobre 2026, au siège du TAS à Lausanne, en Suisse, à huis clos. La Formation arbitrale a entamé ses délibérations et les poursuit actuellement. Les arbitres du TAS ont décidé de rendre une décision complète, comprenant les motifs juridiques, appelée « sentence du TAS ». Ce processus prendra plusieurs semaines et la sentence du TAS est attendue fin novembre 2026. Seules les informations communiquées par les canaux du TAS sont considérées comme officielles, et toute annonce concernant cette affaire sera publiée sur le site Internet du TAS », peut-on lire dans le communiqué.