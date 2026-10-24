Lens : la joie de Hazard après son premier but en Ligue 1

Entré en jeu à la 61e minute, Thorgan Hazard a vécu une soirée particulière avec le RC Lens. Le Belge a inscrit le but de la victoire face au Paris FC (2-1), samedi soir à Bollaert, d’une superbe volée du gauche à la 83e minute, après l’égalisation de Florian Thauvin. Une réalisation importante pour les Sang et Or, qui ont renversé une rencontre mal embarquée après avoir été menés à la pause. « On a toujours la place qu’on mérite. On avait à cœur d’enchaîner notre série. On a déjà laissé des points en cours de chemin. On s’est bien battu et on a pris les trois points », a réagi le Lensois au micro de Ligue 1+.

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L’ancien joueur du Borussia Dortmund n’a pas caché son soulagement après avoir débloqué son compteur avec les Artésiens. « C’est pour ça que j’ai été recruté », a-t-il rappelé, tout en reconnaissant que ses premiers mois n’avaient pas été simples. « Il fallait du temps d’adaptation, j’avais jamais joué en Ligue 1, ce sont des nouveaux coéquipiers, un nouveau club, de nouvelles consignes… Cela fait plaisir ce but, ça va mettre du calme à tout le monde », a-t-il conclu. Un premier but qui pourrait ainsi lancer véritablement son aventure lensoise.