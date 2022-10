La FIFA ne sanctionnera pas l'Indonésie

La suite après cette publicité

L'incident mortel lors d'une rencontre au stade de Kanjuruhan (Malang, Indonésie), entraînant plus de 120 morts et au moins 230 blessés (dont des enfants), n'a visiblement pas (encore) fait sévir la FIFA. Le Mundo Deportivo rapporte que le président d'Indonésie, Joko Widodo, a déclaré que son pays ne serait pas sanctionné par la plus grosse instance du football mondial.

Monsieur Widodo a également expliqué que Gianni Infantino, président de la FIFA, lui a écrit une lettre à propos d'éventuelles collaborations. Tout en assurant que l'Indonésie accueillera toujours la Coupe du monde U-20 l'an prochain, avec 24 pays sur les cinq continents. Il visitera dans un avenir proche, tous les stades de football indonésiens, en trouvant des solutions réglementées, notamment sur la sécurité rajoute le dirigeant de l'archipel.