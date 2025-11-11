La direction technique de l’arbitrage reconnaît une erreur lors de OL-PSG

Ce OL-PSG, remporté in extremis par les Parisiens 3-2 au Groupama Stadium continue de faire couler beaucoup d’encre. Le soir même, les Lyonnais ont contesté plusieurs décisions prises par M. Bastien. Pour eux, il y a deux situations que la VAR aurait dû corriger : une main d’Illia Zabarnyi dans la surface parisienne, provoquant de facto selon eux un penalty en leur faveur, puis le but de Kvaratskhelia sur lequel Vitinha déséquilibre Tessmann au moment de l’interception. Dès le lendemain de la rencontre, la Direction Technique de l’Arbitrage a estimé que l’arbitre de la rencontre n’avait pas commis de faute manifeste, reconnaissant toutefois qu’il n’y avait pas unanimité sur le contact entre les milieux de terrains portugais et américain. Le communiqué de ce soir (disponible sur le site de la FFF), revenant sur les décisions prises durant la 12e journée de Ligue 1 va plus loin dans les précisions, et revoit sa position sur l’action menant au but du Géorgien. «L’arbitre vidéo analyse la nature de l’intervention du joueur parisien lors de la récupération du ballon et conclut à une absence "d’erreur manifeste" dans la décision de l’arbitre» redit ce communiqué, confirmant les propos de la veille et cette fameuse «zone grise». Tout de même, ce but aurait dû être refusé, le contact ayant eu lieu juste avant la prise sur le ballon.

«L’analyse de cette situation est plutôt complexe dans la mesure où elle présente différents critères d’interprétation relevant d’une "zone grise". Cependant, considérant le contact de la jambe droite du joueur parisien sur l’arrière de la jambe d’appui du joueur lyonnais très légèrement antérieur à la déviation du ballon, ce contact pouvant expliquer la chute du joueur lyonnais, la décision technique priorisée par la Direction de l’Arbitrage est l’annulation du but et la reprise du jeu par un coup franc direct en faveur de l’équipe lyonnaise», explique la DTA ce soir, 48 heures après le coup de sifflet final. Sur la main de Zabarnyi en revanche, la DTA considère que M. Bastien et ses assistants vidéos ont pris la bonne décision pour deux raisons : une poussette de Kluivert au départ de l’action, et l’impossibilité de distinguer clairement une main de l’Ukrainien. «La poussée fautive de l’attaquant lyonnais n°21 (Kluivert) dans le dos du défenseur parisien n°33 (Zaïre-Emery), sanctionnée sur le terrain par l’arbitre, est avérée et intervient avant le possible contact entre le ballon et la main du joueur parisien n°6 (Zabarnyi). Ainsi, conformément aux lois du jeu, la décision prise par l’arbitre est correcte et ne saurait être réinterrogée par le possible contact postérieur entre le ballon et la main du défenseur. C’est la raison pour laquelle le travail de l’arbitre vidéo sur cette situation aurait pu se terminer définitivement sur cette analyse, lâche le communiqué avant d’étayer la seconde raison. Toutefois, en ce qui concerne le possible contact entre le ballon et la main du défenseur dans une position illicite, l’arbitre vidéo a utilisé les différents angles de caméras mis à sa disposition pour caractériser l’éventuel contact avec certitude. Etant dans l’impossibilité d’affirmer l’existence de ce contact en excluant le moindre doute, donc de qualifier cette décision "d’erreur manifeste", il a décidé à juste titre de ne pas intervenir davantage.»