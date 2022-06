Karim Benzema mise aussi sur les NFT

À l'instar de Cristiano Ronaldo ou encore Kylian Mbappé, Karim Benzema a, lui aussi, décidé de se tourner vers les Non-Fungible Tokens (NFT, jetons non fongibles en français). Actifs numériques uniques dont l’authenticité peut être prouvée par leur enregistrement sur la blockchain, un réseau de transactions maintenu par une "chaîne de blocs" entre des milliers d’ordinateurs à travers la planète et réputé infalsifiable, ces NFT se multiplient ainsi dans le milieu du sport.

En janvier dernier, une carte unique d’Erling Haaland s’est, à ce titre, vendue pour la modique somme de 609.000 euros sur la plateforme française Sorare ! Dans cette optique, KB9 vient lui aussi de passer à la vitesse supérieure en ouvrant son propre site avec sa première édition de NFT : le KB9 Metaclub. «Après cette merveilleuse saison, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie de ma première collection NFT», a ainsi publié l'attaquant du Real Madrid sur son compte Twitter. Avis, donc, aux fans intéressés par une œuvre d'art virtuelle du Nueve.

After this wonderful season, I am pleased to announce the release of my first NFT collection : https://t.co/wrGMMYICBy ⚔️🔥 @KB9_metaclub #Nueve #KB9Metaclub #NFT pic.twitter.com/Trk1qTEC99