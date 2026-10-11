PSG : Mika Godts a encore manqué l’occasion de bousculer la hiérarchie

C’était une belle occasion de marquer des points. Titularisé pour la première fois de la saison sur le front de l’attaque du Paris Saint-Germain, Mika Godts était forcément attendu ce samedi soir face au Mans. Après une période d’acclimatation durant laquelle il avait montré quelques qualités intéressantes, sans pour autant réellement convaincre, l’international belge devait désormais passer à la vitesse supérieure après cette trêve internationale. Et sur le papier, difficile de rêver meilleur adversaire qu’une formation du Mans FC largement à sa portée, qui ne refusait pas le jeu et laissait des espaces à exploiter.

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Mais finalement, Godts est passé complètement à côté de son rendez-vous. Très peu en vue, rarement trouvé par ses partenaires et visiblement en manque de jus, l’ancien joueur de l’Ajax n’a jamais réussi à peser sur la défense adverse. Incapable de faire des différences balle au pied et dans le duel, il a traversé la rencontre sans véritablement se montrer dangereux avec une seule frappe à se mettre sous la dent. Une prestation particulièrement décevante au regard du contexte, alors que le Belge avait une vraie carte à jouer pour bousculer la hiérarchie offensive parisienne.

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Des prestations trop lisses

Et les statistiques viennent confirmer cette impression. Avec 16 ballons perdus, soit le plus haut total de la rencontre en ayant joué seulement 58 minutes, Godts a multiplié les approximations. Il n’a réussi qu’un seul dribble sur cinq tentés et remporté seulement 56 % de ses duels. Bien trop peu pour un joueur de son profil, surtout face à un adversaire qui offrait des possibilités de s’exprimer offensivement. Et pour ne rien arranger, Khvicha Kvaratskhelia, entré à sa place, a trouvé le chemin des filets sur l’une de ses premières opportunités. Un contraste forcément difficile à ignorer.

Car au-delà de cette prestation manquée, c’est bien la place de Godts dans la rotation parisienne qui pose question. Avec un trio offensif déjà bien installé, le Belge doit prouver qu’il peut devenir cette quatrième option capable de faire basculer une rencontre. Un rôle que Bradley Barcola avait notamment su endosser la saison dernière, en débloquant plusieurs situations. Pour le moment, Godts semble encore manquer de confiance et de spontanéité pour exprimer pleinement ses qualités. Et s’il veut gagner du terrain dans la hiérarchie de Luis Enrique, il devra rapidement montrer un tout autre visage.