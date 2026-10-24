Bayern Munich : les raisons des soucis de santé de Vincent Kompany dévoilées !

Victime d’un malaise vendredi après-midi, Vincent Kompany a dû être hospitalisé en urgence après s’être effondré en marge d’un entraînement de l’équipe réserve, en compagnie de Dante, entraîneur du Bayern II. Les secours sont rapidement intervenus, avec notamment la mobilisation d’un hélicoptère, avant que le technicien belge de 40 ans ne soit transporté en ambulance vers un hôpital de Munich. Depuis, comme confirmé par la presse allemande, son état est stable et il reçoit des soins. Mais cet incident n’aurait malheureusement rien d’anodin aux yeux de son entourage professionnel. Depuis plusieurs semaines déjà, des membres du club s’inquiétaient de son rythme de vie et de son investissement particulièrement intense dans son travail. Kompany souffrait également d’une infection virale depuis plusieurs jours.

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Car selon le quotidien allemand, les signaux d’alerte se multipliaient depuis quelque temps dans l’entourage du technicien bavarois. Au sein du vestiaire comme du staff, certains s’inquiétaient de son manque de sommeil, de son alimentation irrégulière et non saine et surtout de sa consommation excessive de café pour rester éveillé. L’ancien défenseur de Manchester City et d’Anderlecht aurait également délaissé les activités physiques, tout en accumulant les heures de travail sans véritablement s’accorder de repos. Un rythme particulièrement éprouvant pour l’entraîneur décrit comme méticuleux, qui aurait lui-même reconnu ne pas avoir suffisamment pris soin de sa santé ces dernières semaines.

Mauvaises habitudes alimentaires et consommation excessive de café

Et pour cause, Vincent Kompany serait un véritable bourreau de travail, désireux de contrôler personnellement les moindres détails du fonctionnement de son équipe. Selon BILD, le Belge s’occupe aussi bien des échauffements que des causeries d’avant-match, des déplacements, des consignes depuis le bord du terrain ou encore des obligations médiatiques. Son implication dépasse même largement le cadre sportif. Il aurait notamment participé activement aux réflexions concernant l’agrandissement des installations d’entraînement et l’installation d’un nouvel écran géant XXL pour protéger les séances à huis clos. À cela s’ajoutent les discussions autour du mercato, la préparation quotidienne des entraînements et les longues heures passées devant son ordinateur portable à analyser des rencontres, parfois jusque tard dans la nuit. Une accumulation de responsabilités qui aurait fini par peser lourdement sur son quotidien.

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Désormais, la priorité est évidemment ailleurs que sur les terrains. Alors que le Bayern Munich a annoncé une longue indisponibilité de son entraîneur, le club bavarois va devoir s’organiser sans son technicien pour les prochaines échéances. Cet épisode met surtout en lumière les inquiétudes qui existaient déjà en interne concernant la charge de travail de Kompany. Son rythme de vie depuis sa prise de fonction avait largement été pointé du doigt en interne. Mais pour le Bayern comme pour son entourage, l’essentiel est désormais de lui permettre de récupérer dans les meilleures conditions, loin de la pression permanente du très haut niveau.