Besiktas : nouveau coup de théâtre dans le dossier Mohamed Salah

Mohamed Salah ne rejoindra finalement pas Besiktas, du moins pour le moment. Alors que l’attaquant égyptien est libre de choisir sa prochaine destination après son départ acté de Liverpool, le club turc a confirmé avoir mis fin aux discussions entamées ces dernières semaines. Malgré plusieurs réunions avec l’entourage de l’ancien Red, aucun accord n’a pu être trouvé, les deux parties n’étant pas parvenues à s’entendre sur les conditions financières du dossier.

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Interrogé par les médias turcs, le dirigeant de Besiktas, Önder Özen, a détaillé les raisons de cet échec. « Nous avons rencontré Salah à trois reprises avant d’aborder l’aspect financier des négociations. Jusqu’ici, tout se déroulait sans accroc. Lorsque les questions financières ont commencé, cette fluidité initiale s’est estompée. » Le dirigeant a également expliqué que le club refusait de revoir sa position : « le club a une politique et il ne peut pas s’en écarter. Notre président a très clairement défini sa position et s’y est tenu. » Avant de conclure : « Besiktas ne fera pas d’autre offre. La dernière proposition que nous avons faite à Salah est la dernière et elle ne portera pas atteinte à l’identité du club. » Selon Özen, l’entourage de l’international égyptien discuterait désormais avec un autre prétendant.