Coupe du Monde 2026 : la France assomme la compétition

La suite après cette publicité

La phase finale de la Coupe du Monde 2026 bat son plein et l’Équipe de France continue d’impressionner. Après avoir survolé la phase de poules, les Bleus ont donné une véritable leçon de football à la Suède (3-0) en seizièmes de finale. Avec quatre succès en quatre rencontres et un total stratosphérique de 13 buts inscrits, la sélection de Didier Deschamps, pour sa dernière compétition sur le banc, détient la meilleure attaque du tournoi et s’avance en immense favorite de ce huitième de finale.

En face, le Paraguay a signé l’un des plus grands exploits de ce Mondial en éliminant l’Allemagne aux tirs au but au tour précédent (1-1, 3-4 TAB). Après un premier tour poussif marqué par une lourde défaite contre les États-Unis (4-1), l’Albirroja s’est qualifiée parmi les meilleurs troisièmes avant de faire tomber la Mannschaft. Portés par leur héroïque gardien Orlando Gill et le talent du jeune Strasbourgeois Julio Enciso (1 but, 2 passes), les Sud-Américains compensent leur manque d’efficacité offensive (3 buts en 4 matchs) par une agressivité de tous les instants (déjà 9 cartons jaunes). Face à des Bleus historiquement invaincus contre eux, les joueurs de Gustavo Alfaro s’apprêtent à jeter toutes leurs forces dans la bataille.

La suite après cette publicité

Pour célébrer cette affiche des 1/85e de finale, Winamax sort le grand jeu avec une offre exclusive BOOSTX10 valable uniquement sur cette rencontre et sur la cote : qualification de la France face au Paraguay cotée à 1,08. Grâce à notre offre de bienvenue exceptionnelle proposée exclusivement sur ce pari "qualification de la France", bénéficiez d’un multiplicateur x10 sur ton premier ticket. Un premier dépôt de 10 € seulement vous rendra éligible à l’offre, et c’est aussi le montant maximum que vous pourrez miser sur ce prono boosté. Ainsi, si vous placez vos 10 € sur cette double chance et que la France ne perd pas, votre cote passe magiquement de 1,08 à 10,80 et tu remportes 108 € de Freebets !

Winamax rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !*

La suite après cette publicité

Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour le match Paraguay-France, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts :

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé buteurs contre le Paraguay, cote à 3,10

La suite après cette publicité

C’est le pari de la force de frappe tricolore. Le secteur offensif des Bleus marche sur l’eau dans ce Mondial. Kylian Mbappé est intenable et compte déjà 6 buts à son actif, dont un superbe doublé contre la Suède. À ses côtés, le Ballon d’Or Ousmane Dembélé totalise 4 réalisations et se montre chirurgical. Alimentées par les caviars de Michael Olise (déjà 5 passes décisives), les flèches tricolores vont faire vivre un calvaire à une arrière-garde paraguayenne qui commet énormément de fautes, et qui a déjà concédé 6 buts depuis le début du tournoi. Voir les deux dynamiteurs du Real Madrid et du PSG marquer dans le même match offre une magnifique cote de 3,10.

La France ne gagne pas par plus de deux buts d’écart contre le Paraguay, cote à 2,10

Si la France part favorite, le Paraguay possède l’ADN des sélections sud-américaines : un bloc compact, rugueux et ultra-accrocheur. Gomez, Alonso et les leurs ont prouvé face à l’Allemagne qu’ils savaient faire déjouer les meilleures armadas du monde. De plus, l’Albirroja a trouvé le chemin des filets lors de 3 de ses 4 premiers matchs. On peut s’attendre à voir les Bleus l’emporter et maîtriser le jeu, mais face à un adversaire regroupé qui défendra sa survie avec acharnement, un succès par un ou deux buts d’écart (comme un 1-0, 2-0 ou 2-1) est un scénario très cohérent. À 2,10, c’est une option tactique intelligente.

La France se qualifie contre le Paraguay, cote à 1,08

Si vous cherchez la sécurité absolue, miser sur la qualification des Bleus pour les quarts de finale est l’évidence même. La France est en pleine confiance, aligne les victoires probantes et possède un effectif largement supérieur à celui du Paraguay, qui a laissé énormément d’énergie lors de sa prolongation face à l’Allemagne. Et n’oubliez pas, c’est également la cote BoostX10 qui va vous permettre de remporter 108 € de Freebets avec seulement 10 € de mise. Un coup parfait, sans grand risque, pour faire sauter la banque immédiatement.

Comment profiter de cette offre exclusive BOOSTX10 ?

Pour tenter votre chance dans ce Mondial sans aucune pression et sécuriser cette offre exceptionnelle, voici la marche à suivre :

Créez votre compte Winamax en quelques clics par le biais du lien BOOSTX10 .

. Effectuez votre premier dépôt à hauteur de 10 € minimum (vous pouvez mettre plus mais vous ne pourrez bénéficier de l’offre qu’à hauteur de 10 €)

Placez votre 1er pari sportif sur la cote en faveur des Bleus "qualification de la France", jusqu’à 10 €

exemple : Si la France se qualifie ce samedi soir face au Paraguay, vous encaissez vos gains (108€ pour une mise de 10€) .

. En parallèle, profitez de votre bonus poker à hauteur de votre dépôt (jusqu’à 250 €).

*offre valable pour toute première inscription

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…

retrouvez des conseils sur www.joueurs-info-service.fr/ ou appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

+18 : les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs.