OL : la presse européenne est subjuguée par le niveau de Corentin Tolisso

«C’est le premier triplé de ma carrière. Avec les kinés (la veille), on regardait le match de Paris et quand Vitinha a mis trois buts, je leur ai dit que mon rêve, c’était de mettre un triplé une fois dans ma carrière, juste une fois. C’était un objectif dans ma carrière, je suis très content que ça ait aidé l’équipe à gagner», déclarait Corentin Tolisso hier soir après son triplé marqué face au Maccabi Tel-Aviv (0-6), qui permet à l’OL de passer leader en Ligue Europa.

Sa sublime performance vient confirmer sa dynamique du moment (41 matchs en 2025,13 buts, 3 passes décisives), et elle est largement applaudie à travers l’Europe ce matin. En France, Le Progrès écrit : «en attendant qu’un avant-centre ne débarque au mercato d’hiver, Corentin Tolisso, avec un volume de jeu toujours aussi impressionnant, est décisif dès qu’il rôde dans la surface de réparation. Ne cherchez pas le buteur du moment, il est là et bien là», tandis que Martin Satriano est, lui, encore pointé du doigt. «Triple roi», écrit le journal L’Équipe au sujet du Français, gratifié d’un 8/10.

«Il a été exceptionnel, a inscrit un triplé, et a malmené la défense du Maccabi»

Même la presse israélienne s’incline devant la prestation du champion du monde 2018 : «avec son triplé, Tolisso a rapidement fait comprendre qu’un retournement de situation était impossible», écrit Haaretz. «9/10. Il a été exceptionnel, a inscrit un triplé, et a malmené la défense du Maccabi, restée impuissante et inexistante devant ses exploits», ajoute le média One, qui parle d’une «humiliation honteuse» après la défaite 6-0 du Maccabi. En Espagne, la prestation de Corentin Tolisso est également mentionnée.

«Lyon, entraîné par le Portugais Paulo Fonseca, a submergé l’équipe israélienne dès la quatrième minute, grâce au grand héros du match Corentin Tolisso, auteur d’un triplé sur le terrain neutre de la ville serbe de Backa Topola. » Marca ajoute : «Corentin Tolisso s’est toujours distingué comme un excellent milieu et, à 31 ans, il s’est offert une prestation en tant que numéro 9 en inscrivant un triplé lors de la victoire écrasante 6-0 de l’Olympique Lyonnais contre le Maccabi Tel-Aviv». Autant dire que le Français joue sa carte à fond pour espérer réaliser son dernier grand rêve en bleu : disputer la Coupe du Monde 2026. Mais ça, c’est une toute autre histoire.