Un supporter est décédé lors de Mexique-Portugal

Un drame s’est produit samedi à Mexico en marge de la rencontre amicale entre le Mexique et le Portugal (0-0), disputée pour marquer la réouverture du stade Azteca après près de deux ans de travaux. Quelques heures avant le coup d’envoi, un supporter a perdu la vie, ont indiqué les services de secours. Ce match servait notamment de préparation en vue de la Coupe du monde 2026, que le Mexique coorganisera avec les États-Unis et le Canada.

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Selon les premières informations de l’AFP, la victime, un homme de 27 ans, aurait fait une chute mortelle en tentant de passer d’un niveau à un autre de l’enceinte. En état d’ébriété, il aurait essayé de descendre du deuxième étage vers le premier en passant par l’extérieur avant de tomber au sol. Les forces de l’ordre ainsi que les services médico-légaux sont rapidement intervenus sur place pour constater les faits…