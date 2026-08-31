Tottenham : l’énorme coup de gueule de Richarlison, annoncé à Everton

Annoncé dans le viseur d’Everton en cette fin de mercato estival, Richarlison, qui a demandé à quitter les Spurs, est sorti du silence ce lundi soir au sujet de son avenir. L’occasion pour le Brésilien de régler ses comptes, assurant notamment qu’il ne laissera désormais plus personne décider de son futur à sa place. «Après tout ce que j’ai traversé ces dernières années, j’ai décidé que plus jamais personne ne déciderait de mon avenir à ma place. J’ai vécu beaucoup de mauvaises choses durant cette période, et presque toutes sont arrivées à cause de décisions prises par d’autres personnes. Pression, menaces, représailles… rien de tout cela ne me fait peur. J’ai déjà vécu pire, croyez-moi».

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Et de poursuivre : «j’ai toujours clairement indiqué, à chaque occasion, qu’un départ vers un autre club devait également être bénéfique pour le club. Si ce n’était pas le cas, je ne l’accepterais jamais… tout comme je n’ai pas accepté de partir lorsque tout s’effondrait ici et qu’ils avaient besoin de moi. Je suis resté et j’ai tout donné. J’espère donc qu’ils traiteront ma situation avec le même respect que celui que j’ai toujours eu pour les Spurs et pour toutes les personnes qui ont travaillé avec moi durant cette période. Ne cherchez simplement pas à décider à ma place». Voilà qui est clair.