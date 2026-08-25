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Ligue 2

Hugo Ekitiké a reçu un accueil chaleureux à Reims

Par Allan Brevi
1 min.
Ekitike @Maxppp
Reims 3-1 Annecy

Présent lundi soir au stade Auguste-Delaune à l’occasion de la rencontre de Ligue 2 entre le Stade de Reims et Annecy, Hugo Ekitiké a eu droit à un joli moment de communion avec son ancien public. Le buteur de Liverpool, qui a porté les couleurs rémoises entre 2019 et 2022, a été chaleureusement applaudi par les supporters avant le coup d’envoi. Une séquence forcément particulière pour l’attaquant, toujours très apprécié dans une enceinte où il s’était révélé à plus haut niveau.

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Toujours éloigné des terrains après sa rupture du tendon d’Achille survenue en avril, Ekitiké poursuit sa convalescence avec l’objectif de retrouver progressivement ses sensations. Son retour à la compétition n’est pas attendu avant la fin de l’année 2026, voire le début de 2027. En attendant, l’international français a profité de cette soirée pour retrouver les supporters rémois et même participer à l’animation des tribunes, baguettes et tambour en main. Un joli clin d’œil à son passage au club, marqué notamment par sa saison 2021-2022, durant laquelle il avait inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives en 27 rencontres.

Pub. le - MAJ le
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