PSG : le point médical sur le groupe et Barcola avant Liverpool

À la veille du match face à Liverpool en Ligue des Champions, le point médical du Paris Saint‑Germain apporte plusieurs précisions sur l’état de l’effectif. Présent à l’entraînement collectif ce mardi au Campus PSG, Bradley Barcola poursuit néanmoins son protocole de reprise et ne sera pas disponible pour la rencontre. L’attaquant parisien continue de retrouver progressivement le rythme avec le groupe, mais le staff médical ne souhaite prendre aucun risque avant son retour à la compétition.

La suite après cette publicité

De son côté, Fabian Ruiz poursuit un travail individuel afin de finaliser sa récupération, tandis que Quentin Ndjantou continue son protocole de soins. Malgré la présence de plusieurs joueurs à l’entraînement, le PSG devra donc composer avec ces absences pour ce choc européen face aux Reds.

Suivez Paris SG - Liverpool sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.