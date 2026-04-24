Le souhait de l’Espagne pour Lamine Yamal, Kylian Mbappé franchit une barre symbolique avec le Real Madrid

Pression sur le retour de Lamine Yamal

Au lendemain du communiqué du FC Barcelone indiquant la fin de saison en Liga pour le prodige espagnol Lamine Yamal, souffrant d’une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche, l’Espagne pleure déjà son joyau. « Moitié KO » placarde Sport sur sa Une alors que l’ailier de la Roja devrait toutefois être de retour pour disputer la Coupe du Monde. « Adieu à la Liga », écrit quant à lui le Mundo Deportivo qui détaille la difficile journée vécue par le Catalan, très touché, mais soutenu par ses coéquipiers et le staff blaugrana. Le média catalan précise que Lamine Yamal est resté plus de trois heures dans les installations du Barça, accompagné par Deco et Hansi Flick notamment. Et après cette terrible nouvelle pour le joueur et le Barça, l’Espagne elle, est déjà tournée vers le Mondial et espère retrouver le joueur de 18 ans à 100%. Comme l’indique Sport, le sélectionneur Luis de la Fuente attend bien Lamine Yamal au meilleur de sa forme pour cette Coupe du Monde et le staff est convaincu que le Barcelonais sera à son top niveau pour le premier match, contre le Cap-Vert le 15 juin. Toutefois, Mundo Deportivo temporise et indique par l’intermédiaire du Dr Ripoll que la précipitation est le risque pour ce genre de blessure dont le taux de récidive est de 30%.

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Mbappé célèbre sa 100e

Le déplacement contre Bétis Séville marquera la 100e apparition de Kylian Mbappé sous la tunique blanche. Pour l’occasion, AS fait le point sur le français depuis son arrivée dans la capitale espagnole en juillet 2024. 644 jours, 85 buts, 23 passes décisives, voici les statistiques de l’international français avec les Merengues. Si le bilan est honorable, le français, qui alterne le bon et le moins bon, n’a toujours pas remporté de trophées majeurs avec le club au 15 ligue des Champions. Outre son bilan, c’est sa connexion dite en suspens avec Vinicius qui interroge. Bien que les deux hommes semblent s’apprécier, cette alchimie a du mal à se faire ressentir et ce n’est pas cette statistique qui va contredire cette idée. Le quotidien précise en effet que seulement 6% des buts du Real ont été inscrits après une passe décisive de l’un pour l’autre depuis leur début. Seulement 4 passes décisives de Mbappé pour Vinicius contre 12 pour le Brésilien envers le Français, représentant un total de 16 buts sur 261.

Rashord ne continuera pas avec Barcelone

Si le Barça pleure l’absence de Lamine Yamal, la probable séparation avec Marcus Rashford, qui n’arrive pas à s’imposer comme un titulaire indiscutable, risque de rendre moins triste les supporters Blaugrana. Restera, restera pas, l’avenir de l’Anglais en Catalogne est un sujet qui dure, mais cette fois-ci, Sport assure que la direction blaugrana a tranché. Alors qu’ils tentaient déjà de faire baisser le montant de l’option d’achat estimé à 30 millions d’euros, les Culés ont décidé de laisser l’Anglais repartir à Manchester United à l’issue de la saison.