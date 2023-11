OM-LOSC, un match à ne manquer sous aucun prétexte !

La Ligue 1 Uber Eats est de retour, avec un grand classique, le Nord contre le Sud. Et cela s’annonce particulièrement excitant, au regard du contexte brûlant qui a accompagné les derniers jours, du côté de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a envie de retrouver le terrain, après avoir subi le report du match contre l’OL, en raison du caillassage du bus lyonnais et de la blessure de Fabio Grosso. Privé de foot, l’Orange Vélodrome va pouvoir se rattraper avec l’accueil du LOSC.

Une rencontre déjà très importante pour le classement

L’OM a donc un match en moins au compteur, et le voilà seulement 10e de Ligue 1. Il ne faut pas se faire décrocher, et la réception des Dogues est l’occasion parfaite de refaire son retard. Car mine de rien, le LOSC a trouvé la bonne carburation ces dernières semaines, et se retrouve 4e du classement, avec 18 points. Un succès contre l’OM, et le trou serait fait sur le club phocéen.

De son côté, l’équipe olympienne reste sur une défaite cruelle face à Nice, et doit absolument lancer une série positive pour accompagner les débuts prometteurs de Gennaro Gattuso sur le banc de touche. Dans quelle mesure le report du match contre l’OL aura un impact sur les joueurs ?

Lille met la pression

Les tristes événements de dimanche dernier aux abords du stade restent dans les têtes, et le président du LOSC Olivier Létang en a profité pour mettre la pression. Le dirigeant lillois a ainsi envoyé une lettre à la préfecture des Bouches-du-Rhône pour assurer l’intégrité physique de la délégation lilloise.

L’OM devra quoi qu’il arrive se méfier du LOSC, qui vient de faire tomber Monaco lors de la journée précédente et qui arrive donc avec le plein de confiance. Mais l’OM vient d’enchaîner deux victoires consécutives dans son antre, contre Le Havre puis contre l’AEK Athènes, avec à chaque fois 3 buts inscrits. De quoi garantir un match spectaculaire.

