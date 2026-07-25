Un ancien champion de tennis se lance un nouveau défi dans le football amateur

Après deux saisons passées sous les couleurs de son club formateur de Lichtenwörth, Dominic Thiem change de maillot… mais pas de sport. L’ancien numéro 3 mondial de tennis rejoint le Badener AC, pensionnaire de deuxième division régionale autrichienne, où il va poursuivre son aventure dans le football amateur. Le vainqueur de l’US Open 2020 avait déjà disputé plusieurs rencontres ces dernières saisons, avec notamment un premier but en championnat.

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Ce nouveau défi ne lui garantit toutefois aucun traitement de faveur. La direction du club a rappelé que l’ancien champion devra gagner sa place comme tous ses coéquipiers et convaincre sur le terrain. Son rôle dans l’effectif sera défini lors de la préparation estivale, mais le Badener AC s’offre déjà une recrue au nom particulièrement prestigieux.