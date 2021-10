Real Madrid : opération prévue pour Mariano Diaz

Coup dur pour Mariano Diaz. Alors que l'attaquant du Real Madrid était titulaire pour la première fois de la saison face à Elche (2-1), l'international dominicain devrait finalement retrouver l'infirmerie pendant un certain temps. D'après les informations d'AS, le joueur de 28 ans, passeur décisif sur le premier but de Vinicius Jr, se serait cassé le nez lors d'une chute sur le visage lors de la dernière action du match. Une fracture qui entraînerait une opération chirurgicale, et ce même si le staff médical s'était occupé de le remettre en place dans le vestiaire.

La suite après cette publicité

Après la victoire de samedi après-midi, l'ancien Lyonnais avait d'ailleurs prévenu ses fans sur ses réseaux sociaux qu'il devrait s'absenter pour un moment. «Je ne pourrais pas être plus heureux de mes débuts et de la victoire de l'équipe, mais malheureusement, après une mauvaise chute, j'ai subi une fracture du nez pour laquelle je dois être opéré. Je serai absent pendant quelques jours, mais j'ai hâte de retrouver mes coéquipiers», peut-on lire sur son compte Instagram.