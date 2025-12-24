Naples, Écosse : l’année 2025 exceptionnelle de Scott McTominay

Poussé vers la sortie par Manchester United, Scott McTominay a transformé ce qui aurait pu être une adaptation délicate en une année 2025 complètement folle. Après près de 20 ans passés dans son club formateur, où il avait montré son potentiel, mais peiné à s’imposer pleinement sous Erik Ten Hag, le milieu écossais n’était plus considéré comme un élément central de l’effectif mancunien. Pourtant, sa dernière saison à Manchester United avait été solide, avec 10 buts inscrits et une FA Cup remportée, ce qui prouvait déjà sa valeur sur le terrain. En août 2024, il rejoint Naples pour environ 30 millions d’euros. Et dès son arrivée, McTominay s’impose rapidement dans le 4-3-3 napolitain d’Antonio Conte, aux côtés d’Anguissa, Lobotka et de son compatriote Billy Gilmour, et il devient vite un élément incontournable de l’équipe. Après son bon début de saison, il avait également répondu aux critiques sur son ancien club, affirmant à CBS Sports : « c’est un mythe. C’est trop facile de blâmer Manchester United. Lors de ma dernière saison là-bas, j’ai bien joué. J’ai marqué 10 buts et on a gagné un trophée. »

Même son ancien coéquipier, Nemanja Matić, n’avait pas caché son admiration pour lui lors de son arrivée à Naples : « mon avis est que Manchester United a fait une erreur en vendant Scott McTominay. Aujourd’hui, il est difficile de remplacer un joueur comme lui. Conte est un homme intelligent. » Effectivement, sur le plan collectif, McTominay a été déterminant dans la réussite napolitaine. Il a contribué de manière décisive à la conquête du titre de Serie A 2024-2025, inscrivant 12 buts et délivrant 4 passes décisives en championnat. Et pour leur deuxième saison commune, Naples et McTominay ont déjà remporté un titre : la Supercoupe d’Italie 2025 face à Bologne grâce à un doublé de Neres (2-0) ce lundi 22 décembre. Son influence au cœur du jeu a permis à Naples d’équilibrer solidité défensive et créativité offensive, offrant à ses partenaires les meilleures conditions pour briller. Ses performances ont été récompensées individuellement puisqu’il a été élu meilleur joueur de la Serie A 2024-2025, devenant le premier Britannique à remporter ce titre. Les supporters napolitains l’ont immédiatement adopté, lui attribuant des surnoms comme « MacGyver », « McTerminator », en référence à sa capacité à marquer le but décisif dans une rencontre.

Un changement de statut inévitable

Individuellement, McTominay a connu sa meilleure saison de sa carrière, avec 13 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, un total impressionnant pour un milieu de terrain. Il figure logiquement dans l’équipe de la saison de la Serie A, confirmant encore un peu plus sa place parmi les meilleurs milieux du championnat italien. Même au Ballon d’Or, il se distingue en terminant 18e, devant des joueurs comme Lautaro Martinez ou João Neves, et juste derrière Robert Lewandowski. Antonio Conte, son entraîneur, n’a pas tari d’éloges : « tout le monde parle maintenant de Højlund et McTominay… mais ils ne jouaient pas à Manchester United. Il doit bien y avoir une raison, non ? » Cette reconnaissance souligne non seulement son impact sur le terrain, mais aussi sa capacité à s’être adapté à un nouveau championnat qui semble être fait pour lui. L’Ecossais est devenu rapidement un leader de l’équipe de Conte.

Sur la scène internationale, McTominay a également brillé avec l’Écosse. Lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, il a été l’un des principaux artisans de la qualification directe de son pays. Contre le Danemark, dès la troisième minute, il ouvrait le score d’un retourné acrobatique spectaculaire, offrant un avantage crucial à son équipe. Le match s’est transformé en épopée, avec plusieurs buts et arrêts de jeu dramatiques, avant que Kieran Tierney et Kenny McLean ne scellent la victoire dans les dernières secondes. Les supporters ont célébré cette qualification historique dans une euphorie totale à Hampden Park et dans tout le pays. Selon The Herald, « les pintes ont volé, des inconnus se sont embrassés et même les antagonismes politiques et sociaux se sont dissipés », témoignant de l’importance culturelle de cet exploit. En clair, l’année 2025 restera une année charnière dans la carrière de Scott McTominay.

De Manchester United à Naples, en passant par une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026 avec l’Écosse, il a su transformer chaque défi en opportunité et s’imposer comme l’une des révélations majeures du football européen cette année. Avec un titre majeur de Serie A, une toute récente Supercoupe d’Italie, un titre de meilleur joueur du championnat italien, des performances exceptionnelles avec Naples et un but légendaire avec l’Écosse, il a confirmé qu’il avait complètement changé de statut. L’arrivée de De Bruyne au cours du mercato estival n’a finalement rien changé, McTominay n’a rien perdu de son influence au milieu de terrain et continue d’assumer pleinement son rôle de leader dans l’équipe, d’autant que le Belge s’est lourdement blessé.