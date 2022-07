86 M€ entrent dans les caisses de l'OL

La suite après cette publicité

Nouvel investisseur majoritaire de l'Olympique Lyonnais, John Textor va, ce vendredi, procéder au premier versement prévu dans le cadre du rachat du club rappelle Le Progrès. Une somme de 86 millions d'euros va dont être directement injectée dans les caisses du club rhodanien, dont une quarantaine sera allouée au renforcement des équipes professionnelles masculine et féminine.

« 40 millions d'euros seraient consacrés au renforcement des équipes professionnelles masculine et féminine, 29 millions au remboursement à court et moyen termes des titres et des obligations de relance liées au financement de l’Arena et environ 17 millions à l’aménagement et à l’investissement d’infrastructures », détaillait le rapport du conseil d'administration envoyé aux différents actionnaires.