Les réseaux sociaux se moquent de Cristiano Ronaldo

Quelques heures après le triplé magistral de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo savait que son entrée en lice dans cette Coupe du Monde serait scrutée. Loin de la réussite de l’Argentin, CR7 est passé à côté de son match face à la RDC, le Portugal a d’ailleurs été tenu en échec (1-1). Une performance délicate qui a fait réagir sur les réseaux sociaux, et pas positivement…