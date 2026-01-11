Menu Rechercher
PSG : le nouveau compliment de Luis Enrique envers l’OM

Présent ce dimanche en conférence de presse avant de défier le Paris FC, Luis Enrique est revenu sur la victoire des siens lors du Trophée des Champions. «Après le match, quand on parle pendant la conférence de presse, il me manque beaucoup d’informations. Mais après analyse, c’est un très beau match des deux équipes. Marseille et nous avons profité de ce match pour monter la qualité du football français», a tout d’abord confié le technicien espagnol.

Avant de conclure : «c’était une finale très amusante et le match a montré des choses qu’on peut voir dans un très grand match en termes de pression, de jeu. C’était très intéressant d’avoir ces compétences et ce sera à l’avenir dur de jouer contre Marseille car ils se sont beaucoup améliorés». Le rival appréciera.

