AC Milan : le carton rouge surréaliste de Mike Maignan contre Bournemouth

28 minutes : c’est le temps que Mike Maignan aura passé sur la pelouse du Vitality Stadium ce jeudi soir, en Ligue Europa. L’international tricolore (51 sélections) a en effet dû laisser ses partenaires à 10 après avoir été expulsé pour un geste assez évitable, sur un corner adverse.

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Le mauvais geste de Mike Maignan sur Tyler Adams qui lui vaut un carton rouge 😳 #BOUACM｜ #UEL https://t.co/iqC0cRGCE9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2026

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Sans que l’on sache vraiment s’il avait conscience de son geste - puisque son regard était focalisé sur le ballon - Maignan a éjecté Tyler Adams en portant ses deux mains au visage de l’Américain pour le repousser. Le milieu de Bournemouth s’est écroulé, ce qui n’a pas échappé au corps arbitral. Maignan a été expulsé et l’AC Milan a concédé un deuxième penalty, cette fois transformé par Tavernier, portant le score à 2-0.