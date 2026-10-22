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UEFA Europa League

AC Milan : le carton rouge surréaliste de Mike Maignan contre Bournemouth

Par Jordan Pardon
1 min.
Mike Maignan, le gardien de l'AC Milan @Maxppp
Bournemouth 3-0 Milan

28 minutes : c’est le temps que Mike Maignan aura passé sur la pelouse du Vitality Stadium ce jeudi soir, en Ligue Europa. L’international tricolore (51 sélections) a en effet dû laisser ses partenaires à 10 après avoir été expulsé pour un geste assez évitable, sur un corner adverse.

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Sans que l’on sache vraiment s’il avait conscience de son geste - puisque son regard était focalisé sur le ballon - Maignan a éjecté Tyler Adams en portant ses deux mains au visage de l’Américain pour le repousser. Le milieu de Bournemouth s’est écroulé, ce qui n’a pas échappé au corps arbitral. Maignan a été expulsé et l’AC Milan a concédé un deuxième penalty, cette fois transformé par Tavernier, portant le score à 2-0.

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