Atalanta-Real Madrid : les compositions officielles

C'est le choc de ce mercredi soir en 8e de finale aller de Ligue des Champions. L'Atalanta reçoit le Real Madrid. Et les Bergamasques ont une occasion en or de prendre une option pour la qualification en quart de finale puisque Zinedine Zidane est privé de neuf joueurs et non des moindres, Karim Benzema, Dani Carvajal, Eden Hazard, Federico Valverde, Marcelo ou encore Sergio Ramos sont sur le flanc.

Au coup d'envoi, le technicien français aligne un 4-4-2 losange, avec Courtois dans le but, une défense Lucas Vazquez-Nacho-Varane-Mendy et un milieu classique, composé de Modric, Kroos et Casemiro, à la pointe duquel Isco s'installe. Devant, Asensio et Vinicius Jr auront la tâche de marquer. En face, Gian Piero Gasperini s'appuie sur un 3-4-3, avec Gollini dans le but, protégé par un trio Toloi-Romero-Djimsiti. Milieu solide et percutant avec Maehle, de Roon, Freuler et Gosens. Attaque colombiano-italienne, avec le duo de Cafeteros Zapata-Muriel et Matteo Pessina.

Les compositions d'équipes :

Atalanta : Gollini - Toloi, Romero, Djimsiti - Maehle, de Roon, Freuler, Gosens - Zapata, Pessina, Muriel

Real Madrid : Courtois - Lucas Vazquez, Nacho, Varane, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric, Isco - Asensio, Vinicius Jr