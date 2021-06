Les doublés de Karim Benzema et Cristiano Ronaldo font vibrer la presse

La suite après cette publicité

«Double effet Benzema»

Les Bleus ont eu du mal, mais ont finalement obtenu le match nul face au Portugal (2-2). Ils ont surtout gardé leur première place du groupe F. «Mission accomplie», résume ainsi Le Parisien ce jeudi matin. Un doublé de Karim Benzema qui répond aux deux penaltys de Ronaldo. Et l'équipe de France défiera donc la Suisse en huitièmes de finale de cet Euro 2020. C'est justement sur notre prochain adversaire que titre L'Équipe ce matin, en mettant à l'honneur au passage Benzema. Pareil pour Le Progrès qui titre : «Benzema en buteur, les Bleus en leaders». Sud Ouest ne fait pas non plus dans l'originalité et nous parle ce matin d'un «double effet Benzema». Le quotidien local nous rappelle au passage que c'est son premier doublé en bleu depuis octobre 2015. Enfin, La Provence aussi parle de ce match de l'équipe de France en couverture, et résume la rencontre en un duel entre Ronaldo et Benzema.

«Ronaldo est dieu»

D'ailleurs, c'est sans surprise que CR7 est mis à l'honneur dans la presse portugaise. Il nous «dispense de calculatrice» s'amuse ainsi O Jogo. Le quotidien lusitanien note aussi au passage que Cristiano Ronaldo égale le grand record d'Ali Daei avec l'Iran, du plus grand nombre de buts avec une sélection. Les deux attaquants en sont à 109 réalisations. C'est aussi ce que met en avant Record, ce vendredi, ajoutant au passage que les champions d'Europe en titre affronteront la Belgique ce dimanche. Pour A Bola, «le rêve continue». Et puis, le Correio da Manhã ne fait pas dans la demi-mesure et explique que «Ronaldo est dieu». Rien que ça !

L'Italie à genoux devant CR7

Du côté de l’Italie aussi, la performance de Ronaldo fait les gros titres. La Gazzetta dello Sport a voulu mettre l'histoire en avant ce matin. «Un autre record pour CR7», note le journal au papier rose. Il faut dire que personne n'a marqué plus de buts avec son pays que lui... et «son doublé contre la France l'envoie en huitièmes contre Lukaku», ajoute le média transalpin. Même son de cloche en couverture de Tuttosport. «C'est toujours moi», résume le journal en parlant à la place de Ronaldo, auteur de 109 buts sous le maillot du Portugal comme le rappelle le journal.