Menu Rechercher
Commenter 1
UEFA Nations League

Sébastien Pocognoli favori pour prendre le banc de l’Écosse

Par Kevin Massampu
1 min.
Pocognoli avec l'Union Saint-Gilloise @Maxppp

Et si après l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli reprenait une sélection ? L’entraîneur belge, parti de l’ASM le 1er juin dernier, est le favori pour prendre la succession de Steve Clarke à la tête de la sélection écossaise, selon Sky Sports. Après une campagne de Coupe du Monde 2026 marquée par un succès contre Haïti, deux défaites contre le Maroc et le Brésil, menant à une élimination dès la phase de poules, la Tartan Army avait mis un terme à sa collaboration avec Clarke, en poste depuis 2019.

La suite après cette publicité

Arrivé en octobre dernier à Monaco, Pocognoli a enregistré 16 victoires, neuf nuls et 13 défaites sur le banc monégasque. La saison passée, le club du Rocher a fini à la 8e place de Ligue 1, le qualifiant ainsi pour les barrages de Ligue Conference. Il a depuis été remplacé par Filípe Luis.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Écosse
Monaco
Sébastien Pocognoli

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Écosse Flag Écosse
Monaco Logo Monaco
Sébastien Pocognoli Sébastien Pocognoli
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier