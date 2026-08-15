Sébastien Pocognoli favori pour prendre le banc de l’Écosse

Et si après l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli reprenait une sélection ? L’entraîneur belge, parti de l’ASM le 1er juin dernier, est le favori pour prendre la succession de Steve Clarke à la tête de la sélection écossaise, selon Sky Sports. Après une campagne de Coupe du Monde 2026 marquée par un succès contre Haïti, deux défaites contre le Maroc et le Brésil, menant à une élimination dès la phase de poules, la Tartan Army avait mis un terme à sa collaboration avec Clarke, en poste depuis 2019.

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Arrivé en octobre dernier à Monaco, Pocognoli a enregistré 16 victoires, neuf nuls et 13 défaites sur le banc monégasque. La saison passée, le club du Rocher a fini à la 8e place de Ligue 1, le qualifiant ainsi pour les barrages de Ligue Conference. Il a depuis été remplacé par Filípe Luis.