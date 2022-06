Atlético de Madrid : Antoine Griezmann fait un choix fort pour son avenir !

La suite après cette publicité

Huit buts, sept passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues. Voici le bilan d'Antoine Griezmann pour sa première année en prêt sous les couleurs de l'Atlético de Madrid. Prêté par le FC Barcelone jusqu'en juin 2023, celui qui aura marqué le Wanda Metropolitano de toute sa classe lors de son premier passage chez les Colchoneros entre 2014 et 2019 ne semble pas retrouver son tout meilleur niveau. Également décrié sous le maillot tricolore, l'attaquant international français (108 sélections, 42 buts) peine à se montrer décisif en témoigne son incroyable disette en 2022 puisqu'il n’a plus marqué depuis janvier dernier. Alors forcément, les rumeurs autour de son avenir refont surface, qui plus est à l'heure où le mercato estival bat son plein.

Dans cette optique, une spéculation pour le moins déroutante a d'ailleurs enflammé la presse européenne au cours des dernières heures. En pleine période électorale, l'Athletic Bilbao pourrait ainsi élire Iñaki Arechabaleta au poste de président et selon El Correo, ce dernier souhaiterait ramener dans ses valises un certain Marcelo Bielsa, ancien coach de l'écurie de Bilbao, aujourd'hui libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Leeds. Mais ce n'est pas tout puisque AS révélait dernièrement qu'El Loco aurait d'ores et déjà demandé à l'intéressé de lui recruter... «Grizou» !

Antoine Griezmann recale Marcelo Bielsa !

Déjà charmé par le natif de Mâcon lorsqu'il officiait du côté de San Mamés, Marcelo Bielsa, largement pressenti sur le banc de Bilbao, souhaiterait ainsi construire autour du numéro 8 des Colchoneros. Oui mais voilà, selon les dernières informations de AS, un problème de taille existe : Antoine Griezmann ne compte absolument pas changer d'air. Malgré une piètre première saison, le Français est, en effet, déterminé à l'idée de s'imposer sous le maillot madrilène. Formé, par ailleurs, chez le rival de San Sébastian à la Real Sociedad, Griezmann ne s’imagine pas à l’Athletic.

Enfin, le quotidien ajoute que le gaucher de 31 ans souhaite également disputer la prochaine Ligue des Champions avec la formation dirigée par Diego Simeone et qui a terminé le précédent exercice de Liga à la troisième place. Sous contrat avec les Rojiblancos jusqu'en juin 2023, Griezmann, bien que décrié au cours des dernières semaines, semble donc plus que jamais déterminé à l'idée de montrer que son état de forme actuel n'est pas fait pour durer. Marcelo Bielsa est désormais prévenu : il faudra faire sans «Grizou» du côté de San Mamés.