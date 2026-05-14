CdM 2026 : la liste de la Nouvelle-Zélande avec un Stéphanois et Chris Wood

La Coupe du Monde 2026 approche à grand pas et les sélections vont bientôt pointer le bout de leur nez en Amérique du Nord. Par ailleurs, la liste de la Nouvelle-Zélande vient d’être dévoilée et les Kiwis sont déterminés à faire du bruit. Ils participeront à la troisième phase finale de leur histoire, après leurs apparitions en 1982 et 2010. Qualifié grâce à un parcours dans la zone Océanie, Darren Bazeley a sorti une liste de 26 joueurs comprenant un certain Ben Old, milieu de 23 ans évoluant à Saint-Étienne et Chris Wood, attaquant de Nottingham Forest de 34 ans.

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Auteur de neuf réalisations en cinq rencontres de qualification, l’avant-centre de Forest affiche des statistiques impressionnantes avec la Nouvelle-Zélande : 45 buts en 88 sélections. À 34 ans, le capitaine néo-zélandais compte bien amener les siens vers la lumière, en disputant la deuxième Coupe du Monde de sa carrière. De son côté, Ben Old poursuit sa montée en puissance sous le maillot de l’AS Saint-Étienne qu’il a rejoint durant l’été 2024. Avec leurs partenaires, ils iront défier l’Iran, l’Égypte et la Belgique dans le groupe G.

La liste des 26 de la Suède

Gardiens : Max Crocombe (FC Millwall), Alex Paulsen (Lechia Gdansk), Michael Woud (Auckland FC).

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Défenseurs : Tyler Bindon (Sheffield United), Michael Boxall (Minnesota United), Liberato Cacace (Wrexham AFC), Francis de Vries (Auckland FC), Callan Elliot (Auckland FC), Tim Payne (Wellington Phoenix), Nando Pijnaker (Auckland FC), Tommy Smith (Braintree Town), Finn Surman (Portland Timbers).

Milieux : Lachlan Bayliss (Newcastle United Jets), Joe Bell (Viking FK), Alex Rufer (Wellington Phoenix), Marko Stamenic (Swansea City), Ryan Thomas (PEC Zwolle).

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Attaquants : Kosta Barbarouses (Western Sydney Wanderers), Matthew Garbett (Peterborough United), Elijah Just (Motherwell FC), Callum McCowatt (Silkeborg IF), Ben Old (AS Saint-Étienne), Jesse Randall (Auckland FC), Sarpreet Singh (Wellington Phoenix), Ben Waine (Port Vale FC), Chris Wood (Nottingham Forrest).